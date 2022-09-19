Новый год на носу. Мантуров ответил, когда могут разрешить параллельный импорт алкоголя

Отдельные алкогольные бренды могут включить в перечень параллельного импорта до конца месяца. Об этом 19 сентября заявил вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Принимать решение позже указанного срока не имеет смысла.



«Дело в том, что если это будет к Новому году, то уже бесполезно включение, они не успеют даже закупиться», — сказал Денис Мантуров (цитата по «Интерфаксу»).



Проект изменений в перечень товаров и брендов, разрешенных к ввозу в Россию, Минпромторг разместил в минувшую пятницу, 16 сентября. В него включили алкогольные напитки около 90 брендов — вино, коньяк, виски, ликеры, игристые вина. Если документ примут, под елочку по параллельному импорту в Россию можно будет ввозить продукцию William Grants & Sons, Bacardi, Beam Sunto и других.

