Десять расселенных аварийных домов выставили на торги в Петербурге

Комитет имущественных отношений продаст на торгах квартиры и коммерческие помещения в расселенных аварийных жилых домах. Об этом 19 сентября сообщили в пресс-службе Российского аукционного дома (РАД), который проведет торги по договору с городом.



Первые 10 объектов уже выставили на продажу. Это аварийные здания в разных районах города — Курортном, Ломоносовском, Адмиралтейском и Кронштадтском. Их суммарная начальная цена составляет 60,7 млн рублей.