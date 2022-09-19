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    Десять расселенных аварийных домов выставили на торги в Петербурге

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    Комитет имущественных отношений продаст на торгах квартиры и коммерческие помещения в расселенных аварийных жилых домах. Об этом 19 сентября сообщили в пресс-службе Российского аукционного дома (РАД), который проведет торги по договору с городом.

    Первые 10 объектов уже выставили на продажу. Это аварийные здания в разных районах города — Курортном, Ломоносовском, Адмиралтейском и Кронштадтском. Их суммарная начальная цена составляет 60,7 млн рублей.

    Одними из самых дорогих лотов стали четырехэтажное здание площадью 1038,2 кв. м на улице Гусева, 5, и двухэтажное кирпичное здание площадью 338,8 кв. м у станции метро «Балтийская» на Обводном канале, 114. Их начальная цена составляет 16,4 и 14,2 млн рублей соответственно. Торги по объектам пройдут 11, 12 и 20 октября.

    Также к продаже по конкурсу готовят два памятника в Ломоносове — на Александровской и Владимирской улицах. Обязательным условием их покупки, как и в случае с другими объектами культурного наследия, станет реконструкция.

    Здания продаются без земельных участков, но, согласно жилищному кодексу, покупатель сможет получить землю под ними в собственность.

    «Для инвестора покупка аварийного расселенного жилого здания — это уникальная возможность приобрести объект в эксклюзивной локации. Это последние городские лагуны в зонах сложившейся жилой застройки — новых участков под строительство там уже не возникнет никогда. Здесь можно создавать проект с индивидуальным подходом — например клубный дом или коттедж», — говорит Дарья Гончарова, заместитель руководителя департамента продаж РАД в Петербурге, слова которой приводятся в релизе.

    Ранее «Фонтанка» писала об объектах, которые Фонд имущества Петербурга предлагает взять в аренду по программе «рубль за метр». Чаще всего это исторические здания в плохом или аварийном состоянии. От некоторых домов остались только стены или печные трубы.

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