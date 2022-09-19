    Сейчас

    +12˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +12˚C

    Пасмурно, небольшие дожди

    Ощущается как 10

    2 м/с, сев

    744мм

    83%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd60.03eur59.87
    Банановый кризисДемарш ПугачевойРПЦ как юрлицоОбраз жизниДуховный путь 2.0Отличный ПетербургАрктика и АнтарктидаТуризмОбразованиеПромышленный Петербург

    «Жутковатые персонажи». Роскачество изучит, насколько безопасны для детей Хагги Вагги

    2753
    2 комментария

    Роскачество собирается проверить, безопасны ли для детей игрушечные монстры Хагги Вагги. Организация сообщила об этом 19 сентября на своем сайте.

    Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    Эксперты намерены закупить игрушки 20 торговых марок в торговых сетях, маркетплейсах и онлайн-магазинах, а затем проверить их на безопасность и качество. Кроме того, товары получат «психолого-педагогическую оценку».

    «Хагги Вагги — жутковатые персонажи хоррор-игры, которые перекочевали в реальную жизнь и стали любимыми мягкими игрушками детей по всему миру. <...> Мамы и папы обеспокоены: насколько безобидна игра с этими монстрами с точки зрения влияния на детскую психику?» — объясняют необходимость проверки в Роскачестве. Там также подчеркивают, что из-за популярности этих персонажей «рынок наводнили экземпляры самого разного качества».

    Корреспондент «Фонтанки» решила прочувствовать ажиотаж вокруг Хагги Вагги на себе — и устроилась продавцом мягких игрушек в уличный магазин на Невском проспекте. О том, как устроен такой бизнес, читайте в нашем материале.

    Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ5
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close