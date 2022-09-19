«Жутковатые персонажи». Роскачество изучит, насколько безопасны для детей Хагги Вагги

Роскачество собирается проверить, безопасны ли для детей игрушечные монстры Хагги Вагги. Организация сообщила об этом 19 сентября на своем сайте.

Эксперты намерены закупить игрушки 20 торговых марок в торговых сетях, маркетплейсах и онлайн-магазинах, а затем проверить их на безопасность и качество. Кроме того, товары получат «психолого-педагогическую оценку».



«Хагги Вагги — жутковатые персонажи хоррор-игры, которые перекочевали в реальную жизнь и стали любимыми мягкими игрушками детей по всему миру. <...> Мамы и папы обеспокоены: насколько безобидна игра с этими монстрами с точки зрения влияния на детскую психику?» — объясняют необходимость проверки в Роскачестве. Там также подчеркивают, что из-за популярности этих персонажей «рынок наводнили экземпляры самого разного качества».

