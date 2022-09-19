Теперь банановый! Кризис в поставках тропических фруктов добрался до Петербурга

В ближайшее время в торговых сетях резко подорожают бананы. Оптовики объясняют это системным кризисом у производителей. Розница — та, что уровнем ниже федеральных сетей, — уже дошла до перекупки у конкурентов.



Фото: Александр Казаков / «Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





«Заказали как обычные покупатели доставку партии из сетевого магазина — на одну нашу точку. Посмотрим, привезут ли», — рассказывает «Фонтанке» руководитель одной из небольших петербургских сетей. Пока к нему прибыло только 25 кг — больше доставка не возит. Теперь он будет пробовать заказывать и в других сетях. Больше ему бананы взять сейчас просто негде.



Проблему подтверждает глава сети «Реалъ» Александр Мышинский. «В городе опять большой дефицит бананов: не купить ни по какой цене. Оптовики на этой неделе не дают ничего. Из Москвы тоже не привезти. Ларёчники скупают в сетевых магазинах и ставят по 100 рублей», — делится он наблюдениями.

Доминирующий поставщик бананов в Россию — Эквадор. Согласно данным ФТС РФ, 95,7 % объема их импорта приходится именно на эту страну — почти 1,4 млн тонн на сумму более чем 1 млрд долл. Основной российский порт, куда приходят эквадорские бананы, — Петербург. С другой стороны, Россия потребляет 20% бананов, выращиваемых в Эквадоре, и сбой поставок сильно бьет по экономике страны. Перебои с поставками в Россию уже приводили к народным волнениям в Эквадоре этой весной. Кроме того, Россия — основной поставщик удобрений для Эквадора.



Один из крупнейших импортеров бананов в России — петербургская компания «АйБаРус». Ее владелец Эльчин Ахмедов объяснил «Фонтанке», что не так с поставками.

«В связи с тем, что с начала весны была нарушена логистика, когда большие перевозчики отказались везти бананы в Россию, в Эквадоре месяца три-четыре был бардак. Там была очень низкая цена все это время из-за проблем с поставками. И местные производители не смогли обслуживать свои плантации, — рассказывает эксперт. — Многие плантации перестали выпускать продукцию, плюс погода повлияла. В итоге там с конца августа возник, наоборот, большой дефицит».



В итоге невидимая рука рынка корректирует баланс спроса и предложения самым логичным образом — за счет роста цены.



«Спотовая цена дошла до такого уровня — а сейчас уже снова есть возможность грузить, — что стоимость банана здесь составит 100 рублей, — говорит Эльчин Ахмедов. — Но все опасаются брать большие партии — все же возможности нашего потребителя несколько снизились. Поэтому пока идет только маленький объем».

Пока что крупные федеральные сети, в том числе имеющие собственные каналы импорта, поддерживают приемлемый уровень запасов бананов. Судя по их мобильным приложениям, всего есть в достатке, а у кого-то цена совершенно не кризисная.



«Товар, который загружен на полку, оплачен недели четыре назад, его цена будет в пределах 70 рублей. То, что идет сейчас, будет уже по 100», — объясняют участники рынка.

Вместе с тем вполне возможно существование парадоксальной ситуации, при которой такое явление, как дефицит на рынке, сопровождается полными полками. Экономисты уже описывали на страницах «Фонтанки» такой феномен. Для потребителя эта ситуация плоха тем, что рано или поздно тонкий лед треснет и цены вырастут скачкообразно. Те из ретейлеров, кто переживет этот кризис, будут пытаться компенсировать свои потери. Как это может выглядеть, покупатели бананов уже видели, к примеру, весной этого года, когда цены подскакивали выше 120 рублей. А пока можно наслаждаться плодами драки торговцев за место под солнцем.



«Думаю, эта ситуация продержится до конца года. А что будет в следующем году — посмотрим. В любом случае банан будет, но он будет дорогой», — прогнозирует владелец «АйБаРус».

Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»

