Подросток на мотоцикле и молодой байкер без прав не разъехались под Петербургом, пострадали трое

Две серьезные аварии с участием подростков произошли в Ленинградской области 18 сентября. В Ломоносовском районе столкнулись два мотоцикла, одним из которых управлял несовершеннолетний. Еще один улетел в кювет на машине в Тихвинском районе.



В 22:45 воскресенья на 9-м километре автодороги «Ропша — Марьино» 16-летний подросток, управляя мотоциклом GR, в нарушение разметки пошел на разворот и столкнулся с попутным мотоциклом MOGO, которым управлял 18-летний парень без прав, сообщает 19 сентября пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. В результате пострадали оба мотоциклиста и 18-летний пассажир GR. Всех троих доставили в больницу. Их состояние оценили как средней тяжести.