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    Взял покататься у отца. Юный мотоциклист попал в больницу после столкновения с «Хендэ» на севере Петербурга

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    16-летний петербуржец взял у отца мотоцикл и попал на нем в аварию в Приморском районе Петербурга.

    ДТП произошло накануне около половины десятого вечера у дома 133, корпус 1 по улице Савушкина, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области 18 сентября.

    По предварительной информации, молодой человек во время быстрой езды не справился с управлением и врезался в двигавшийся впереди «Хендэ Элантра», за рулем которого был 26-летний житель Башкирии.

    Молодого мотоциклиста увезли в детскую больницу № 19 в тяжелом состоянии. По факту ДТП проводится проверка.

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