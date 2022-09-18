Взял покататься у отца. Юный мотоциклист попал в больницу после столкновения с «Хендэ» на севере Петербурга

16-летний петербуржец взял у отца мотоцикл и попал на нем в аварию в Приморском районе Петербурга.



ДТП произошло накануне около половины десятого вечера у дома 133, корпус 1 по улице Савушкина, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области 18 сентября.

По предварительной информации, молодой человек во время быстрой езды не справился с управлением и врезался в двигавшийся впереди «Хендэ Элантра», за рулем которого был 26-летний житель Башкирии.

