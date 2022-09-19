После заявлений Байдена о Тайване МИД Китая выразил Вашингтону протест

Правительство Китая выразило Вашингтону протест из-за заявления президента США Джо Байдена о том, что ВС США встанут на защиту Тайваня в случае его конфликта с Китаем. Об этом 19 сентября сообщила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.



«Высказывание американской стороны грубо нарушает принцип одного Китая и положения трёх китайско-американских совестных коммюнике, а также является существенным отступлением от важного обязательства США не поддерживать независимость Тайваня», — сказала она (цитата по ТАСС).

