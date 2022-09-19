    Сейчас

    +10˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +10˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 9

    2 м/с, с-в

    747мм

    93%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd60.03eur59.87
    Неприятности в ФинляндииДемарш ПугачевойРПЦ как юрлицоОбраз жизниДуховный путь 2.0Отличный ПетербургАрктика и АнтарктидаТуризмОбразованиеПромышленный Петербург

    После заявлений Байдена о Тайване МИД Китая выразил Вашингтону протест

    1186
    3 комментария

    Правительство Китая выразило Вашингтону протест из-за заявления президента США Джо Байдена о том, что ВС США встанут на защиту Тайваня в случае его конфликта с Китаем. Об этом 19 сентября сообщила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

    «Высказывание американской стороны грубо нарушает принцип одного Китая и положения трёх китайско-американских совестных коммюнике, а также является существенным отступлением от важного обязательства США не поддерживать независимость Тайваня», — сказала она (цитата по ТАСС).

    По её словам, такое заявление американского президента подаёт ошибочный сигнал силам, которые выступают за независимость Тайваня. В связи с этим, отметила Мао Нин, Китай сделал строгое представление США.

    «Фонтанка» писала об интервью американского президента телеканалу CBS. Глава государства заявил, что страна встанет на защиту Тайваня в случае военного конфликта между островом и Китаем, если нападение будет «беспрецедентным».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close