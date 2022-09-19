Байден: США встанут на защиту Тайваня в случае конфликта с Китаем

США встанут на защиту Тайваня в случае военного конфликта между островом и Китаем, если нападение будет «беспрецедентным». Об этом в интервью телеканалу CBS 19 сентября заявил американский президент Джо Байден.



Тем не менее он уточнил, что страна не отказывается от признания территориальной целостности КНР.



«Мы согласны с тем, что давно подписали. И с тем, что есть политика «одного Китая», и с тем, что Тайвань сам судит о своём суверенитете. Мы не поощряем Тайвань к независимости от Китая», — сказал Байден.

