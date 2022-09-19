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    Байден: США встанут на защиту Тайваня в случае конфликта с Китаем

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    9 комментариев

    США встанут на защиту Тайваня в случае военного конфликта между островом и Китаем, если нападение будет «беспрецедентным». Об этом в интервью телеканалу CBS 19 сентября заявил американский президент Джо Байден.

    Тем не менее он уточнил, что страна не отказывается от признания территориальной целостности КНР.

    «Мы согласны с тем, что давно подписали. И с тем, что есть политика «одного Китая», и с тем, что Тайвань сам судит о своём суверенитете. Мы не поощряем Тайвань к независимости от Китая», — сказал Байден.

    Обострение ситуации вокруг Тайваня произошло в августе после визита в Тайбэй Нэнси Пелоси — спикера палаты представителей конгресса США. Пекин начал масштабные военные учения у берегов острова и ввёл санкции против двух тайваньских фондов, а также против самой Пелоси и её родственников.

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    Комментарии 9

    yureg19 Сен 2022 в 11:38
    Гог и Магог
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