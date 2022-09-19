Стартовала премия «ФОНТАНКА.РУ — ПРИЗНАНИЕ И ВЛИЯНИЕ». Выдвигайте своих номинантов!

Сегодня, 19 сентября, с 10 утра стартовало выдвижение номинантов на премию «ФОНТАНКА.РУ — ПРИЗНАНИЕ И ВЛИЯНИЕ». На странице премии вы можете выдвинуть претендентов на победу в 10 номинациях.

Для того чтобы выдвинуть номинанта, необходимо авторизоваться. На этот раз мы предлагаем три возможных варианта: через социальную сеть «ВКонтакте», мессенджер Telegram, а также через «Яндекс». Это сделано для того, чтобы избежать накрутки голосов.