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    Признание и Влияние

    Стартовала премия «ФОНТАНКА.РУ — ПРИЗНАНИЕ И ВЛИЯНИЕ». Выдвигайте своих номинантов!

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    2 комментария
    Фото: «Фонтанка.ру»
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    Сегодня, 19 сентября, с 10 утра стартовало выдвижение номинантов на премию «ФОНТАНКА.РУ — ПРИЗНАНИЕ И ВЛИЯНИЕ». На странице премии вы можете выдвинуть претендентов на победу в 10 номинациях.

    Для того чтобы выдвинуть номинанта, необходимо авторизоваться. На этот раз мы предлагаем три возможных варианта: через социальную сеть «ВКонтакте», мессенджер Telegram, а также через «Яндекс». Это сделано для того, чтобы избежать накрутки голосов.

    После авторизации необходимо напечатать названия подходящих к номинации компаний в соответствующих окошках. Если вы сомневаетесь — прочитайте описание каждой номинации, нажав на значок «?», а затем нажмите «Отправить».

    В этом году мы предлагаем вам назвать лучшие компании в следующих номинациях:

    • БАНК ГОДА
    • ВУЗ ГОДА
    • ДЕТСКИЙ ЦЕНТР ГОДА
    • БАЗА ОТДЫХА ГОДА
    • СДЕЛАНО В СПБ И ЛО
    • СЕРВИС ГОДА ДЛЯ ЖИВОТНЫХ
    • ОНЛАЙН-СЕРВИС ГОДА
    • РЕСТОРАН/БАР ГОДА
    • СУПЕРМАРКЕТ ГОДА
    • ТЕАТР ГОДА

    Компании, которые назовет наибольшее число людей, попадут в шорт-лист и примут участие в народном голосовании.

    Фото: «Фонтанка.ру»

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