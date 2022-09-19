Стартовала премия «ФОНТАНКА.РУ — ПРИЗНАНИЕ И ВЛИЯНИЕ». Выдвигайте своих номинантов!

Сегодня, 19 сентября, с 10 утра стартовало выдвижение номинантов на премию «ФОНТАНКА.РУ — ПРИЗНАНИЕ И ВЛИЯНИЕ». На странице премии вы можете выдвинуть претендентов на победу в 10 номинациях.
Для того чтобы выдвинуть номинанта, необходимо авторизоваться. На этот раз мы предлагаем три возможных варианта: через социальную сеть «ВКонтакте», мессенджер Telegram, а также через «Яндекс». Это сделано для того, чтобы избежать накрутки голосов.
После авторизации необходимо напечатать названия подходящих к номинации компаний в соответствующих окошках. Если вы сомневаетесь — прочитайте описание каждой номинации, нажав на значок «?», а затем нажмите «Отправить».
В этом году мы предлагаем вам назвать лучшие компании в следующих номинациях:
- БАНК ГОДА
- ВУЗ ГОДА
- ДЕТСКИЙ ЦЕНТР ГОДА
- БАЗА ОТДЫХА ГОДА
- СДЕЛАНО В СПБ И ЛО
- СЕРВИС ГОДА ДЛЯ ЖИВОТНЫХ
- ОНЛАЙН-СЕРВИС ГОДА
- РЕСТОРАН/БАР ГОДА
- СУПЕРМАРКЕТ ГОДА
- ТЕАТР ГОДА
Компании, которые назовет наибольшее число людей, попадут в шорт-лист и примут участие в народном голосовании.