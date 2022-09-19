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    По Курской области прошел торнадо. Посмотрите на буйства стихии

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    В соцсетях публикуют видео торнадо, который прошел около села Ольговка в Курской области, а также последствия урагана в регионе.

    В Курской области гроза началась 18 сентября около 20:00 мск — мощный дождь с сильными молниями и ветром. Непогода гуляла около часа. Как уточняет ТАСС, около 5 тысяч жителей в 87 населенных пунктах Курской области остались без электричества из-за сильного ветра и дождя.

    Как ранее писала «Фонтанка», во время урагана в Курске в общежитии автотехнического колледжа погиб студент. Упавшее дерево выбило стекло в комнате, где находился молодой человек. Он погиб на месте.

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