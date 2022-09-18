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    Вице-спикер Госдумы Толстой рассказал, что теперь будет с Аллой Пугачевой

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    Заместитель председателя Госдумы Петр Толстой рассказал, что певица Алла Пугачева не станет иностранным агентом и «утратила связь с реальностью». Об этом парламентарий 18 сентября заявил изданию «Подъем».

    По мнению Толстого, после своего заявления советская и российская исполнительница потеряет «поддержку порядочных русских людей».

    «Пугачева, бывшая самая популярная певица страны, настолько утратила связь с реальностью и солидарна с теми, кто сегодня желает поражения России. Теперь её место в историческом музее времён СССР <…> Иноагентом она не станет, и поддержки среди порядочных русских людей уже не найдёт. Победим без её песен», — рассказал вице-спикер Госдумы.

    Накануне Алла Пугачева опубликовала в соцсетях пост, в котором поддержала своего мужа-иноагента Максима Галкина* (внесен Минюстом РФ в реестр физлиц-иноагентов) и попросила также зачислить ее в ряды иноагентов.

    *Максим Галкин признан в РФ физлицом-иностранным агентом

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