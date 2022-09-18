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    «Исключительно мирными средствами». Путин призвал глав Киргизии и Таджикистана к скорейшему урегулированию конфликта

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    Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с главами Киргизии и Таджикистана Садыром Жапаровым и Эмомали Рахмоном. Как сообщает 18 сентября пресс-служба Кремля, речь шла об обстановке на границе стран.

    Путин призвал стороны не допустить дальнейшей эскалации конфликта, утончили в Кремле. Президент РФ посоветовал урегулировать ситуацию «исключительно мирными, политико-дипломатическими средствами». Кроме того, он «подтвердил готовность России оказывать необходимое содействие в целях обеспечения стабильности в киргизско-таджикском приграничье».

    Ситуация на границе двух государств обострилась 14 сентября. По версии киргизской стороны, таджикские пограничники в среду проникли на участок границы в районе местности Булак-Башы Баткенского района Баткенской области Киргизии и «заняли боевые позиции».

    В ответ на требование покинуть территорию пограничники Таджикистана открыли огонь, после чего завязалась перестрелка. Через несколько часов вооружённые столкновения также произошли в местностях Как-Сай и Паскы-Арык Баткенской области. К вечеру перестрелки прекратились. Киргизская сторона сообщила о двух раненных военнослужащих и трёх пострадавших гражданских лицах.

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