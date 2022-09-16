Киргизия и Таджикистан договорились об отводе войск от границы

Президенты Киргизии и Таджикистана Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон в ходе встречи на полях саммита ШОС в Самарканде достигли договорённости об отводе дополнительных вооружённых сил от границы. Об этом со ссылкой на пресс-службу киргизского лидера в пятницу, 16 сентября, сообщает РИА Новости.



Соответствующим структурам будет дано поручение прекратить огонь и отвести силы и средства от линии соприкосновения, уточняется в сообщении.



Ранее «Фонтанка» писала, что представители Душанбе и Бишкека провели переговоры, на которых договорились о прекращении огня на общем участке границы 16 сентября. При этом в погранведомстве Киргизии отмечали, что таджики продолжили обстрел. Позднее в киргизских спецслужбах сообщили, что интенсивность стрельбы идёт на спад.

