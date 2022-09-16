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    Киргизия и Таджикистан договорились об отводе войск от границы

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    Президенты Киргизии и Таджикистана Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон в ходе встречи на полях саммита ШОС в Самарканде достигли договорённости об отводе дополнительных вооружённых сил от границы. Об этом со ссылкой на пресс-службу киргизского лидера в пятницу, 16 сентября, сообщает РИА Новости.

    Соответствующим структурам будет дано поручение прекратить огонь и отвести силы и средства от линии соприкосновения, уточняется в сообщении.

    Ранее «Фонтанка» писала, что представители Душанбе и Бишкека провели переговоры, на которых договорились о прекращении огня на общем участке границы 16 сентября. При этом в погранведомстве Киргизии отмечали, что таджики продолжили обстрел. Позднее в киргизских спецслужбах сообщили, что интенсивность стрельбы идёт на спад.

    По утверждению киргизской стороны, утром в пятницу таджикские военные начали обстрел киргизских погранотрядов на границе двух стран. Ранения получили 42 военнослужащих и гражданских лиц Киргизии. По данным Душанбе, ударам подверглись около 10 населённых пунктов.

    Ситуация на границе двух государств обострилась 14 сентября. По версии киргизской стороны, таджикские пограничники в среду проникли на участок границы в районе местности Булак-Башы Баткенского района Баткенской области Киргизии и «заняли боевые позиции». В ответ на требование покинуть территорию пограничники Таджикистана открыли огонь, после чего завязалась перестрелка. Через несколько часов вооружённые столкновения также произошли в местностях Как-Сай и Паскы-Арык Баткенской области. К вечеру перестрелки прекратились. Киргизская сторона сообщила о двух раненных военнослужащих и трёх пострадавших гражданских лицах.

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