Глава «АвтоВАЗа» объяснил, почему автомобили Lada «больше не ржавеют»

Глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов рассказал, почему автомобили Lada больше не ржавеют. Об этом пишет РИА Новости 18 сентября.
«Сейчас современная технология окраски: пять слоев, это достаточно высокотехнологичный процесс с использованием катафореза. За счет определенных электрохимических реакций происходит обмен ионами и проникновение слоя, препятствующего коррозии, непосредственно в структуру металла», — рассказал Соколов в интервью, которое он дал агентству.
Глава компании уточнил, что гарантия от сквозной коррозии металла от производителя Lada действует шесть лет.