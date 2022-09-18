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    Глава «АвтоВАЗа» объяснил, почему автомобили Lada «больше не ржавеют»

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    Глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов рассказал, почему автомобили Lada больше не ржавеют. Об этом пишет РИА Новости 18 сентября.

    «Сейчас современная технология окраски: пять слоев, это достаточно высокотехнологичный процесс с использованием катафореза. За счет определенных электрохимических реакций происходит обмен ионами и проникновение слоя, препятствующего коррозии, непосредственно в структуру металла», — рассказал Соколов в интервью, которое он дал агентству.

    Глава компании уточнил, что гарантия от сквозной коррозии металла от производителя Lada действует шесть лет.

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