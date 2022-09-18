Главный синоптик Петербурга дал прогноз на начало следующей недели

На территорию Ленинградской области в понедельник, 19 сентября, зайдет циклон Reili, который принесет несколько дней осенней погоды. Об этом рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов.





«Очень активный, с сильными дождями и сильным ветром северных направлений», — рассказал синоптик о циклоне.

По словам Колесова, стоит настраиваться на пару осенних дней и более прохладную погоду. Во время дождей температура воздуха будет около 10 градусов тепла, прогнозирует синоптик.