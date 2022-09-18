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    Синоптик рассказал, что ждет петербуржцев в воскресенье

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    Сейчас Санкт-Петербург находится на периферии циклона, который постепенно теряет силы. В воскресенье в городе сохранится облачная с прояснениями погода, местами пройдут небольшие и кратковременные дожди.

    Об этом 18 сентября рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

    Температура воздуха 14.. 16 градусов тепла. Ветер юго-западный, 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти слабо и составит 749 миллиметров ртутного столба — ниже нормы.

    «В понедельник дожди, местами сильные, и понижение температуры», — дал предварительный прогноз на начало следующей недели Леус.

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