Зажигательная ревность стоила петербурженке «Мазды». Задержанный уверял, что видел в салоне супругу

Подозреваемого в поджоге машины в Московском районе задержали неподалеку. Он уверял, что сделал это из любви.

Сотрудники уголовного розыска задержали 47-летнего на улице Ленсовета накануне около половины одиннадцатого вечера, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области 18 сентября. По версии следствия, за шесть дней до этого он подошел к машине «Мазда», припаркованной у гаражей между улицами Ленсовета и Орджоникидзе, и поджег ее. Машина сгорела полностью.