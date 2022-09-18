Зажигательная ревность стоила петербурженке «Мазды». Задержанный уверял, что видел в салоне супругу

Подозреваемого в поджоге машины в Московском районе задержали неподалеку. Он уверял, что сделал это из любви.
Сотрудники уголовного розыска задержали 47-летнего на улице Ленсовета накануне около половины одиннадцатого вечера, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области 18 сентября. По версии следствия, за шесть дней до этого он подошел к машине «Мазда», припаркованной у гаражей между улицами Ленсовета и Орджоникидзе, и поджег ее. Машина сгорела полностью.
Её ремонт, как писала «Фонтанка», хозяйка оценила в 600 тысяч рублей. Официально машина принадлежит мужчине, но передвигается на ней 44-летняя местная жительница, работающая бухгалтером на одном из городских предприятий.
Было возбуждено уголовное дело по статье «умышленное уничтожение или повреждение имущества».
Подозреваемый уверяет, что видел, как его супруга садится в эту машину, у него взыграла ревность, и он якобы решился на зажигательную месть.