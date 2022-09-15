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    Mazda 6 превратилась в обгоревший остов на Ленсовета. Хозяйка заявила о поджоге

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    Полиция расследует поджог автомобиля в Московском районе Петербурга. Огонь уничтожил машину полностью.

    Вечером 14 сентября в полицию Московского района Петербурга обратилась 44-летняя местная жительница, работающая бухгалтером на одном из городских предприятий, стало известно «Фонтанке» 15 сентября. Женщина сообщила, что около 21:45 12 сентября неизвестный злоумышленник поджег ее автомобиль Mazda 6 2012 года выпуска. Машина была припаркована у дома 31 по улице Ленсовета.

    Автомобиль выгорел полностью, ущерб составил 620 тысяч рублей. По факту пожара возбудили уголовное дело о поджоге по ч. 2 ст. 167 УК РФ.

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