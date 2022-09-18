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    Четвероклассника на самокате сбила машина на Пискарёвке

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    Стремительный поворот «Шкоды» в Калининском районе привел 10-летнего школьника на больничную койку.

    Мальчик ехал на самокате по нерегулируемому пешеходному переходу у дома 40 по Пискаревскому проспекту накануне около 19:15, стало известно «Фонтанке» 18 сентября. В этот момент 41-летний петербуржец за рулем «Шкоды Рапид» поворачивал с Пискаревского проспекта на Брюсовскую улицу, и мальчик оказался у него под колесами.

    Пострадавшего увезли с травмами головы в состоянии средней тяжести в больницу имени Раухфуса. Водитель ранее за нарушение ПДД к ответственности не привлекался.

    В отношении него составлен протокол о «нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего».

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