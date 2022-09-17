«Мир потерял голову». Лукашенко увидел опасность ядерной войны

Человечество оказалось на пороге ядерного конфликта, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко.
«Мир потерял голову и трещит по швам. Чем все завершится? Все больше и больше задумываются обычные люди, даже далекие от политики. С момента окончания холодной войны человечество впервые оказалось на пороге ядерного конфликта», — сказал он 17 сентября на патриотическом форуме, посвященном Дню народного единства в республике (цитата по РИА Новости).
Лукашенко напомнил, что нежелание «великих империй» договариваться всегда приводило к крупным конфликтам. Он привел в пример наполеоновские войны, две мировые войны и десятки локальных конфликтов.
Ранее президент США Джо Байден пригрозил России последствиями в случае применения ядерного или химического оружия на Украине. В Кремле на этот счет посоветовали «читать доктрину».