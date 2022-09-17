The Times: Елизавете II могут поставить памятник на Трафальгарской площади

В честь умершей королевы Великобритании Елизаветы II могут поставить памятник. Как сообщает 17 сентября The Times, министры и чиновники королевского двора планируют возвести его на Трафальгарской площади в центре Лондона.



Последние 20 лет это место занимали разные временные инсталляции. Их график расписан ещё на четыре года вперёд, так что не факт, что памятник появится в ближайшее время.



Также есть и другие идеи, как увековечить память усопшей. В частности, предлагается переименование улиц, парков или других объектов.

