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    The Times: Елизавете II могут поставить памятник на Трафальгарской площади

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    В честь умершей королевы Великобритании Елизаветы II могут поставить памятник. Как сообщает 17 сентября The Times, министры и чиновники королевского двора планируют возвести его на Трафальгарской площади в центре Лондона.

    Последние 20 лет это место занимали разные временные инсталляции. Их график расписан ещё на четыре года вперёд, так что не факт, что памятник появится в ближайшее время.

    Также есть и другие идеи, как увековечить память усопшей. В частности, предлагается переименование улиц, парков или других объектов.

    Королева Великобритании Елизавета II умерла на 97-м году жизни. Последние дни она провела в шотландском замке Балморал под наблюдением врачей. Подробнее о жизни скончавшегося монарха — в материале «Фонтанки».

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