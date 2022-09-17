«Для красоты». У «Прибалтийской» подняли дружественные флаги

Флаги зарубежных государств у гостиницы «Прибалтийская» в Петербурге вновь вернулись на флагштоки. Примечательно, что среди них оказались символы только дружественных стран, заметил 17 сентября корреспондент «Фонтанки».
В частности, это Китай, Индия, Азербайджан, Иран, Казахстан, Аргентина, Белоруссия, Армения и Киргизия.
Известно, что крупные гостиницы имеют традицию вывешивать флаги тех стран, представители которых к ним заселились. Однако в «Прибалтийской» «Фонтанку» заверили, что в их случае флаги висят просто для красоты и никакого символизма в этом нет.
Месяц назад «Фонтанка» писала о печальных голых флагштоках, на которых еще в конце прошлого года можно было заметить флаги в том числе и европейских государств.