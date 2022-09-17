«Для красоты». У «Прибалтийской» подняли дружественные флаги

Флаги зарубежных государств у гостиницы «Прибалтийская» в Петербурге вновь вернулись на флагштоки. Примечательно, что среди них оказались символы только дружественных стран, заметил 17 сентября корреспондент «Фонтанки».



В частности, это Китай, Индия, Азербайджан, Иран, Казахстан, Аргентина, Белоруссия, Армения и Киргизия.