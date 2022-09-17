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    Боевые действия на Украине

    Шольц рассказал, в каком тоне пообщался по телефону с Путиным

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    Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что переговоры, которые происходили у него с президентом России Владимиром Путиным за последнее время, велись в доброжелательном тоне. Об этом он рассказал 17 сентября в интервью Deutschlandfunk.

    «Тон всегда доброжелательный, даже если есть очень-очень разные взгляды на этот вопрос (на украинский конфликт. — Прим. ред.)», — сказал он.

    Шольц позвонил Путину на текущей неделе впервые за три с половиной месяца, разговор продлился полтора часа. По словам канцлера, из разговора не удалось извлечь никаких новостей.

    Тем не менее, по его словам, переговоры важны, даже если стороны не питают никаких иллюзий по поводу их исхода. Он добавил, что в общении с российским президентом в целом всё же были «определенные подвижки», просто они не оказались далеко идущими.

    Немецкий канцлер отметил, что страна намерена поддерживать Украину так долго, как это будет необходимо.

    «Я хочу чётко заявить: мы поддерживали Украину и будем поддерживать её. Мы делаем это в широких масштабах, в том числе предоставляем современное оружие. В то же время нашей целью остаётся не допустить эскалации войны между Россией и НАТО», — заявил Шольц.

    Он напомнил, что ФРГ уже поставила Украине ракеты класса «воздух-воздух» IRIS-T. В будущем, добавил он, планируются поставки дополнительных установок этого типа.

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    Комментарии 10

    MIGEL17 Сен 2022 в 16:31
    Дружки.
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