Шольц рассказал, в каком тоне пообщался по телефону с Путиным

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что переговоры, которые происходили у него с президентом России Владимиром Путиным за последнее время, велись в доброжелательном тоне. Об этом он рассказал 17 сентября в интервью Deutschlandfunk.



«Тон всегда доброжелательный, даже если есть очень-очень разные взгляды на этот вопрос (на украинский конфликт. — Прим. ред.)», — сказал он.



Шольц позвонил Путину на текущей неделе впервые за три с половиной месяца, разговор продлился полтора часа. По словам канцлера, из разговора не удалось извлечь никаких новостей.

