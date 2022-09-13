Кремль: Путин указал Шольцу на обстрелы Донбасса и объяснил недовольство «зерновой сделкой»

Кремль опубликовал свою версию телефонной беседы президента РФ Владимира Путина и канцлера ФРГ Олафа Шольца, которая состоялась 13 сентября. Там подтвердили, что основной темой была Украина.

В сообщении сказано, что российский лидер обратил внимание своего коллеги на «вопиющие нарушения Украиной международного гуманитарного права, непрекращающиеся обстрелы городов Донбасса, в результате которых гибнут мирные жители и намеренно наносится ущерб гражданской инфраструктуре».



Кроме того, президент РФ акцентировал внимание на том, что «российская сторона предоставляет Международному комитету Красного Креста доступ к военнопленным, в то время как Киев этого не делает».



Также Путин рассказал о мерах по обеспечению физической защиты Запорожской атомной электростанции, которые предпринимаются в координации с МАГАТЭ.

Говоря о стамбульских договоренностях по вывозу украинского зерна, Владимир Путин объяснил свою озабоченность тем, что в бедные страны идет «лишь незначительная часть» пшеницы. При этом нет подвижек в снятии препятствий по экспорту российских продуктов и удобрений, что было частью «зерновой сделки».

