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    Боевые действия на Украине

    Кремль: Путин указал Шольцу на обстрелы Донбасса и объяснил недовольство «зерновой сделкой»

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    Кремль опубликовал свою версию телефонной беседы президента РФ Владимира Путина и канцлера ФРГ Олафа Шольца, которая состоялась 13 сентября. Там подтвердили, что основной темой была Украина.

    В сообщении сказано, что российский лидер обратил внимание своего коллеги на «вопиющие нарушения Украиной международного гуманитарного права, непрекращающиеся обстрелы городов Донбасса, в результате которых гибнут мирные жители и намеренно наносится ущерб гражданской инфраструктуре».

    Кроме того, президент РФ акцентировал внимание на том, что «российская сторона предоставляет Международному комитету Красного Креста доступ к военнопленным, в то время как Киев этого не делает».

    Также Путин рассказал о мерах по обеспечению физической защиты Запорожской атомной электростанции, которые предпринимаются в координации с МАГАТЭ.

    Говоря о стамбульских договоренностях по вывозу украинского зерна, Владимир Путин объяснил свою озабоченность тем, что в бедные страны идет «лишь незначительная часть» пшеницы. При этом нет подвижек в снятии препятствий по экспорту российских продуктов и удобрений, что было частью «зерновой сделки».

    Еще одной темой беседы стали поставки газа. Президент России еще раз отметил, что перебои в работе газопровода «Северный поток — 1» связаны с санкциями, которые мешают проводить техобслуживание. Путин счел «весьма циничными» обвинения в адрес Москвы из-за энергетического кризиса, учитывая перекрытие поставок газа через Украину и Польшу и отказ запустить «Северный поток — 2».

    Первой о телефонной беседе Путина и Шольца сообщила пресс-служба канцлера ФРГ. Там уточнили, что разговор длился полтора часа. В ходе него, в частности, Шольц призвал найти дипломатическое решение конфликта на Украине и «не дискредитировать» сделку по зерну.

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