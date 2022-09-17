В Петербурге остановили пьяного таксиста. Он перепутал свою машину с полицейской

Предупреждение о полицейском рейде «Нетрезвый водитель», название которого говорит само за себя, не помогло избежать проблем водителю «Яндекс.Такси».



Накануне 49-летний мужчина на Volkswagen задел Skoda на проспекте Металлистов, но поспешил скрыться. Поврежденный автомобиль пустился за ним в погоню и остановил нарушителя у дома 30 по проспекту Энергетиков. Об этом 17 сентября сообщает «Дорожный инспектор».



Затем подъехали полицейские. Общение с таксистом вышло занимательным: он перепутал автомобили и после просьбы предоставить документы открыл бардачок патрульной машины. Алкотестер объяснил — почему. На месте была и его жена — свои порицания она перемежала хлёсткими ударами.

