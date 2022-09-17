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    В Петербурге остановили пьяного таксиста. Он перепутал свою машину с полицейской

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    Предупреждение о полицейском рейде «Нетрезвый водитель», название которого говорит само за себя, не помогло избежать проблем водителю «Яндекс.Такси».

    Накануне 49-летний мужчина на Volkswagen задел Skoda на проспекте Металлистов, но поспешил скрыться. Поврежденный автомобиль пустился за ним в погоню и остановил нарушителя у дома 30 по проспекту Энергетиков. Об этом 17 сентября сообщает «Дорожный инспектор».

    Затем подъехали полицейские. Общение с таксистом вышло занимательным: он перепутал автомобили и после просьбы предоставить документы открыл бардачок патрульной машины. Алкотестер объяснил — почему. На месте была и его жена — свои порицания она перемежала хлёсткими ударами.

    Составлены административные материалы по первой части 12.8 статьи и 12.27 статьи КоАП РФ («Управление транспортным средством в состоянии опьянения» и «Оставление места ДТП»). Volkswagen поместили на спецстоянку.

    Накануне «Фонтанка» предупреждала, что с пятницы до понедельника в Петербурге и Ленобласти будет проходить профилактический рейд полиции «Нетрезвый водитель». Жителям и гостям региона настоятельно рекомендовали не садиться за руль пьяными и при необходимости пользоваться такси.

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