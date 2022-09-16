Выбери такси. Полиция до понедельника будет охотиться за пьяными водителями в Петербурге

С пятницы до понедельника в Петербурге и Ленобласти будет проходить профилактический рейд полиции «Нетрезвый водитель». Название говорит само за себя. Жителям и гостям региона настоятельно рекомендуют не садиться за руль пьяными.



«Традиционная просьба к думающим водителям: если выпили — вызывайте такси, друзей, но не садитесь самостоятельно за руль. Пытаться играть в рулетку «вдруг не поймают» такое себе занятие», — предупреждает 16 сентября администратор паблика «Дорожный инспектор».

