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    Выбери такси. Полиция до понедельника будет охотиться за пьяными водителями в Петербурге

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    С пятницы до понедельника в Петербурге и Ленобласти будет проходить профилактический рейд полиции «Нетрезвый водитель». Название говорит само за себя. Жителям и гостям региона настоятельно рекомендуют не садиться за руль пьяными.

    «Традиционная просьба к думающим водителям: если выпили — вызывайте такси, друзей, но не садитесь самостоятельно за руль. Пытаться играть в рулетку «вдруг не поймают» такое себе занятие», — предупреждает 16 сентября администратор паблика «Дорожный инспектор».

    Попавшихся могут лишить прав на срок от полутора до двух лет, подвергнуть штрафу в 30 тысяч рублей. К этому могут прибавиться внушительный штраф каршеринговой компании, протокол по статье о неповиновении, уик-энд в отделе полиции и другие неприятные вещи.

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