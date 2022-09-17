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    Боевые действия на Украине

    Донецк под мощным обстрелом. Мэр сообщает о погибших

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    Четыре человека погибли в результате обстрела Ворошиловского района Донецка, об этом 17 сентября сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале.

    По его словам, огонь по городу со стороны украинской армии ведется с самого утра. Больше 20 снарядов было выпущено по Киевскому, Петровскому, Куйбышевскому, Кировскому и Ворошиловскому районам.

    Фото: Алексей Кулемзин
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    Троллейбусы встали из-за повреждений контактной сети, сообщается о прямом попадании по зданию администрации Ворошиловского района и горящем автомобиле.

    «В Ворошиловском районе обнаружены осколки от снарядов гаубицы CAESAR», — утверждает Кулемзин.

    Поставки самоходных артиллерийских установок CAESAR вооруженным силам Украины подтверждал президент Эммануэль Макрон. Летом он пообещал прислать дополнительные единицы. В Минобороны РФ сообщали об уничтожении подразделений САУ CAESAR. А «Уралвагонзавод» благодарил французов за поставки Украине этих установок: «Шлите еще — разберем».

    Фото: Алексей Кулемзин

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