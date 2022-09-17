Продюсер Пригожин сломал палец, когда попытался сам установить дома дверь

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин пострадал, когда пытался самостоятельно установить межкомнатную дверь у себя дома. Информация об этом сначала появилась 17 сентября в анонимных телеграм-каналах, а потом ее подтвердила «Газета.ру».
«Откуда вы узнали? Я нигде ничего не говорил. Ужас. Наверное, кто-то меня в Склифосовского увидел. Сломал палец, да, закрытый перелом пальца. Нормально себя чувствую, хожу, все нормально. Спасибо большое за беспокойство. Неприятно, но что делать — так бывает», — сказал он.
Как отдельно отметил Пригожин в общении с «Фонтанкой», дверь в итоге установить так и не удалось. Продюсер будет наблюдаться у врачей амбулаторно.
Отметим, что Иосиф Пригожин в последнее время попадает в новостные сводки едва ли не чаще свой жены — певицы Валерии. Например, однажды он предложил Сергею Шнурову встречу на ринге и предупредил, что разорвёт того на куски. Подробности той истории читайте на «Фонтанке».