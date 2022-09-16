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    Обвиняемый в убийстве жены пенсионер МВД арестован в Москве

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    Пенсионер МВД, водивший следствие за нос, а затем признавшийся в убийстве жены в Новой Москве, заключен под стражу. Об избрании меры пресечения 16 сентября сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. 52-летнего москвича обвиняют в организации убийства по найму, а также в незаконном обороте оружия.

    Труп женщины с огнестрельным ранением головы нашли в начале сентября. Супруг убитой, служивший раньше в МВД, рассказал силовикам, что в жену стрелял незнакомец после замечания о том, что их собака гуляет без намордника. Мужчина рассказал, что уводил собаку, а супругу оставил ругаться с прохожим.

    Было возбуждено уголовное дело, среди подозреваемых, как водится, оказался самый близкий человек — муж. Пенсионера даже задерживали, но потом отпустили. В минувший четверг стало известно, что его вновь задержали, в камере оказался также еще один мужчина. Следствие не исключает, что обвиняемый пошел на страшное преступление ради имущества. По данным ведомства, он привлек к убийству жены знакомого, который нашел киллера, передал ему оружие, боеприпасы и деньги. Вероятный пособник также арестован.

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