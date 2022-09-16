Обвиняемый в убийстве жены пенсионер МВД арестован в Москве

Пенсионер МВД, водивший следствие за нос, а затем признавшийся в убийстве жены в Новой Москве, заключен под стражу. Об избрании меры пресечения 16 сентября сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. 52-летнего москвича обвиняют в организации убийства по найму, а также в незаконном обороте оружия.



Труп женщины с огнестрельным ранением головы нашли в начале сентября. Супруг убитой, служивший раньше в МВД, рассказал силовикам, что в жену стрелял незнакомец после замечания о том, что их собака гуляет без намордника. Мужчина рассказал, что уводил собаку, а супругу оставил ругаться с прохожим.