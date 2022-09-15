В Москве ищут убийцу собачницы. Виновным считают жадного супруга

Причины гибели женщины, найденной с огнестрельным ранением головы в поселении Вороновское, продолжают выяснять следователи. По предварительной версии, лишить её жизни мог позарившийся на имущество супруг.



«В рамках предварительного следствия отработан весь жилой сектор, где проживала потерпевшая, а также круг ее общения. Проведены необходимые исследования и судебные экспертизы», — говорится 15 сентября в Telegram-канале столичного СК.

