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    В Москве ищут убийцу собачницы. Виновным считают жадного супруга

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    Причины гибели женщины, найденной с огнестрельным ранением головы в поселении Вороновское, продолжают выяснять следователи. По предварительной версии, лишить её жизни мог позарившийся на имущество супруг.

    «В рамках предварительного следствия отработан весь жилой сектор, где проживала потерпевшая, а также круг ее общения. Проведены необходимые исследования и судебные экспертизы», — говорится 15 сентября в Telegram-канале столичного СК.

    Было установлено, что преступник стрелял из «короткоствола». В числе подозреваемых — 52-летний супруг погибшей, который мог избрать такой изощрённый способ, чтобы завладеть её имуществом.

    Фигурантов задержали. Вскоре следствие намерено ходатайствовать об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.

    В начале сентября «Фонтанка» писала, что столичный СК возбудил уголовное дело по статьям «Убийство» и «Незаконный оборот оружия» после того, как около деревни Троица поселения Вороновское нашли тело 50-летней женщины с огнестрельным ранением головы. СМИ сообщали, что горожанка гуляла с мужем и собакой, когда к ним якобы подошёл мужчина и сделал замечание об отсутствии у животного намордника. Потом муж повёл собаку домой и, по его словам, услышал выстрел. Обернувшись, он увидел на земле супругу.

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