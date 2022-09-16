    Сейчас

    +10˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +10˚C

    Пасмурно, сильный дождь

    Ощущается как 9

    2 м/с, ю-з

    743мм

    87%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd59.67eur59.62
    Трамвай до ПушкинаКуда пойти на выходныхВсе вокруг болеютОбраз жизниДуховный путь 2.0Отличный ПетербургАрктика и АнтарктидаТуризмОбразованиеПромышленный Петербург

    Путин подтвердил договорённость с Эрдоганом об оплате 25% российского газа в рублях

    1191
    13 комментариев

    Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях саммита ШОС 16 сентября сообщил о достигнутой договорённости по частичной оплате поставок российского газа в рублях.

    «В ближайшее время должна заработать наша договорённость о поставках в Турцию природного газа российского происхождения при оплате 25 процентов этих поставок в российских рублях. Вопросы, насколько я понимаю, согласованы, так что работа в этом плане тоже, уверен, будет происходить в соответствии с нашими договорённостями», — цитирует Путина официальный сайт Кремля.

    «Фонтанка» писала, что президенты РФ и Турции обсуждали вопрос о частичной оплате поставляемого российского газа ещё в начале августа в Сочи.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 13

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    13
    close