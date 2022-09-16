Путин подтвердил договорённость с Эрдоганом об оплате 25% российского газа в рублях

Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях саммита ШОС 16 сентября сообщил о достигнутой договорённости по частичной оплате поставок российского газа в рублях.



«В ближайшее время должна заработать наша договорённость о поставках в Турцию природного газа российского происхождения при оплате 25 процентов этих поставок в российских рублях. Вопросы, насколько я понимаю, согласованы, так что работа в этом плане тоже, уверен, будет происходить в соответствии с нашими договорённостями», — цитирует Путина официальный сайт Кремля.

