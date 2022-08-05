Газ в рублях, Сирия и сотрудничество. О чем Путин и Эрдоган договорились за четыре часа

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган завершили переговоры в Сочи, которые состоялись 5 августа и длились больше четырех часов. По их итогам они приняли совместное заявление .

Одним из вопросов, как сообщил вице-премьер Александр Новак, стали поставки газа в Турцию. Стороны договорились об их частичной оплате в рублях.



«Важная составляющая была, обсуждались поставки газа в Турецкую Республику, который в достаточно большом объеме поставляется — 26 млрд кубометров ежегодно. В процессе переговоров президенты договорились о том, что мы начинаем частично поставки газа и оплату в рублях», — заявил Новак (цитата по ТАСС).

