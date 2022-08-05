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    Газ в рублях, Сирия и сотрудничество. О чем Путин и Эрдоган договорились за четыре часа

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    Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган завершили переговоры в Сочи, которые состоялись 5 августа и длились больше четырех часов. По их итогам они приняли совместное заявление.

    Фото: Сайт Кремля
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    Одним из вопросов, как сообщил вице-премьер Александр Новак, стали поставки газа в Турцию. Стороны договорились об их частичной оплате в рублях.

    «Важная составляющая была, обсуждались поставки газа в Турецкую Республику, который в достаточно большом объеме поставляется — 26 млрд кубометров ежегодно. В процессе переговоров президенты договорились о том, что мы начинаем частично поставки газа и оплату в рублях», — заявил Новак (цитата по ТАСС).

    В совместном заявлении оба лидера «подтвердили общую волю к дальнейшему развитию российско-турецких отношений». В частности, договорились наращивать торговлю, «идти навстречу ожиданиям» в областях экономики и энергетики, расширять сотрудничество в таких секторах как транспорт, торговля, сельское хозяйство, промышленность, финансы, туризм и строительство.

    Отмечена необходимость выполнения стамбульских договоренностей по вывозу украинского зерна из черноморских портов, «включая беспрепятственный экспорт российских зерна, удобрений и сырья для их производства».

    Затронули президенты и сирийскую проблематику. «Стороны подтвердили, что придают большое значение продвижению политического процесса. Обозначена важность сохранения политического единства и территориальной целостности Сирии», — сказано в сообщении.

    Также Путин и Эрдоган выразили «твердую приверженность суверенитету, территориальной целостности и национальному единству Ливии» и обозначили важность проведения в этой стране «свободных, справедливых и заслуживающих доверия выборов».

    Фото: Сайт Кремля

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