В Петербурге — пятничные пробки. Ремонт накалил обстановку на Пулковском и Приморском

Вечерний час пик 16 сентября начался в Петербурге с 7-балльных пробок. Это на 1 балл больше обычного значения для вечера пятницы, отмечают аналитики «Яндекс.Пробок». И в ближайший час свободнее на дорогах не станет.

Рекордная для этого времени суток за последнюю неделю пробка собралась в начале шестого часа вечера на внешнем кольце КАД. Затор растянулся на 9,2 километра — от Московского шоссе до Октябрьской набережной. Внутреннее кольцо тоже стоит от Обухово до Пулковского шоссе.