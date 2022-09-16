В Петербурге — пятничные пробки. Ремонт накалил обстановку на Пулковском и Приморском

Вечерний час пик 16 сентября начался в Петербурге с 7-балльных пробок. Это на 1 балл больше обычного значения для вечера пятницы, отмечают аналитики «Яндекс.Пробок». И в ближайший час свободнее на дорогах не станет.
Рекордная для этого времени суток за последнюю неделю пробка собралась в начале шестого часа вечера на внешнем кольце КАД. Затор растянулся на 9,2 километра — от Московского шоссе до Октябрьской набережной. Внутреннее кольцо тоже стоит от Обухово до Пулковского шоссе.
Движение в районе пулковской развязки с КАД снова очень сильно затруднено. На Пулковском шоссе меняют асфальт, из-за чего магистраль снова встала от Дунайского проспекта почти до поворота к аэропорту. Вместе с ним встали и съезды с кольцевой. Еще плотнее сейчас вокруг «Ленты»: на Стартовой, Внуковской, Шереметьевской и Толмачевской улицах.
Плотный затор собрался и на другой крупной магистрали, где идет ремонт, — Приморском шоссе. В 16:57 длина пробки там составляла 4,2 километра, и тянулась она от просеки водозабора до 1-го Лахтинского моста.