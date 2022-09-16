Из-за прокладки электрокабеля в Адмиралтейском районе вводятся ограничения на полмесяца

Государственная административно-техническая инспекция Петербурга проинформировала о планируемом ограничении дорожного движения в Адмиралтейском районе города.
Как сообщили 16 сентября в ГАТИ, начиная со следующего понедельника, 19 сентября, и до 5 октября в связи с производством работ по прокладке электрокабеля будет временно ограничено движение транспорта по улице Декабристов — на участке от набережной Крюкова канала до улицы Писарева и переулку Матвеева.
Напомним, ранее ГАТИ также предупреждала о временных перекрытиях и ограничениях движения сразу в десяти районах Петербурга с 17 сентября.