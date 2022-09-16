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    В Петербурге могут подорожать патенты для мигрантов. Смольный хочет пересмотреть коэффициент для его расчета

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    В Петербурге может измениться стоимость патентов для иностранных работников. Как следует из проекта закона, опубликованного на портале антикоррупционной экспертизы 16 сентября, власти города хотят изменить коэффициент, который используется для его расчета.

    «Установить на 2023 год коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда на территории Санкт-Петербурга, в размере 1,851852», — говорится в документе.

    Налоговым кодексом РФ предусмотрено, что фиксированный авансовый платеж по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) для иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность по найму в России на основании патента, подлежит индексации на этот коэффициент.

    В 2022 году в Петербурге коэффициент составлял 1,77.

    При расчете стоимости патента базовая величина (1 200 рублей) умножается на коэффициент, отображающий региональные особенности рынка труда (1,77), а также на коэффициент-дефлятор для налогов на доход физических лиц, который устанавливает Минэкономразвития (1,98 в 2022 году). Таким образом, в 2022 году стоимость патента в Петербурге составляла 4 200 рублей.

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