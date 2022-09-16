В Петербурге могут подорожать патенты для мигрантов. Смольный хочет пересмотреть коэффициент для его расчета

В Петербурге может измениться стоимость патентов для иностранных работников. Как следует из проекта закона, опубликованного на портале антикоррупционной экспертизы 16 сентября, власти города хотят изменить коэффициент, который используется для его расчета.



«Установить на 2023 год коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда на территории Санкт-Петербурга, в размере 1,851852», — говорится в документе.

