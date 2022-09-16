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    Суд в Москве арестовал имущество Google на 1 млрд по иску «Дума ТВ»

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    Арбитражный суд Москвы арестовал на 1 миллиард рублей счета и имущество российской «дочки» компании Google — ООО «Гугл» — в качестве обеспечительной меры по иску «Дума ТВ». Об этом во второй половине дня 16 сентября в своём Telegram-канале сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

    «Ещё в апреле YouTube-канал парламентского телевидения был заблокирован безо всяких причин. «Дума ТВ» обратилась в суд с иском к Google. И вот первая ласточка: принятое судом решение об обеспечительных мерах на 1 млрд», — говорится в сообщении депутата.

    По его информации, основное судебное заседание назначено на 19 октября.

    Ранее «Фонтанка» писала, что cуд в Москве утвердил взыскание с Google оборотного штрафа на 21,7 млрд рублей за неудаление с YouTube недостоверной информации о военной операции на Украине.

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