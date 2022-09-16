Руководители «реабилитационных центров» из Ленобласти дождались наказания за заточение полусотни человек

Руководители частных реабилитационных центров Всеволожского района Ленобласти получили условные сроки. Оказалось, что клиентов они не очень-то лечили, а, скорее, незаконно удерживали и дорого за это брали.



Один из фигурантов получил 3,5 года условно с испытательным сроком в 3 года, остальные — по 3 года условно с таким же испытательным сроком, сообщает 16 сентября пресс-служба Следственного комитета по региону. По данным 47news, приговор вынесли четверым мужчинам.

