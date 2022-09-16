Роскомнадзор заблокировал почти 3 тысячи «пиратских видеосервисов с антироссийскими фейками»

С февраля Роскомнадзор заблокировал 2 953 видеосервиса с контентом, который признал «пиратским и антироссийским». Речь идет о материалах, рассказывающих о событиях на Украине.



«Ежесуточная аудитория подобных ресурсов составляла более 16 млн российских интернет-пользователей», — отмечает 16 сентября пресс-служба ведомства.



Роскомнадзор уточняет, что аудитория пиратских сайтов растет, потому что российский рынок покинули некоторые видеосервисы, и западный контент нельзя смотреть легально. Пиратские сервисы, заявляют в ведомстве, целенаправленно используются для антироссийской пропаганды.

