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    Роскомнадзор заблокировал почти 3 тысячи «пиратских видеосервисов с антироссийскими фейками»

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    С февраля Роскомнадзор заблокировал 2 953 видеосервиса с контентом, который признал «пиратским и антироссийским». Речь идет о материалах, рассказывающих о событиях на Украине.

    «Ежесуточная аудитория подобных ресурсов составляла более 16 млн российских интернет-пользователей», — отмечает 16 сентября пресс-служба ведомства.

    Роскомнадзор уточняет, что аудитория пиратских сайтов растет, потому что российский рынок покинули некоторые видеосервисы, и западный контент нельзя смотреть легально. Пиратские сервисы, заявляют в ведомстве, целенаправленно используются для антироссийской пропаганды.

    В конце августа по требованию Генпрокуратуры РКН заблокировал новостной агрегатор The True Story, который проработал три дня. Предполагалось, что в его подборки будут входить в том числе публикации независимых изданий и посты в социальных сетях и Telegram.

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