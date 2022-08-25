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    Роскомнадзор заблокировал новостной агрегатор The True Story. Он проработал три дня

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    Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ к новостному агрегатору The True Story по требованию Генпрокуратуры. Информация об этом появилась на сайте РКН 25 августа.

    Созданный экс-главой проекта «Яндекс.Новости» Львом Гершензоном агрегатор начал работать 22 августа. «Я и не надеялся, что нам дадут поработать свободно целых три дня – видимо, август и сезон отпусков», — написал предприниматель в соцсетях. Блокировку он назвал переходом на «следующую стадию».

    The True Story был задуман как альтернативный новостной агрегатор, в чьи подборки будут входить в том числе публикации независимых изданий и посты в социальных сетях и Telegram.

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