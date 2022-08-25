Роскомнадзор заблокировал новостной агрегатор The True Story. Он проработал три дня

Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ к новостному агрегатору The True Story по требованию Генпрокуратуры. Информация об этом появилась на сайте РКН 25 августа.



Созданный экс-главой проекта «Яндекс.Новости» Львом Гершензоном агрегатор начал работать 22 августа. «Я и не надеялся, что нам дадут поработать свободно целых три дня – видимо, август и сезон отпусков», — написал предприниматель в соцсетях. Блокировку он назвал переходом на «следующую стадию».

