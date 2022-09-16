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    В Госдуму внесли законопроект о кредитных каникулах. Их смогут получить потерявшие более трети дохода

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    Группа депутатов и сенаторов внесла в Государственную думу законопроект о кредитных каникулах на срок до полугода, которые заемщик сможет потребовать у банка. Об этом 16 сентября сообщает Telegram-канал Совета Федерации.

    Согласно документу, если доход гражданина снизился более чем на 30% по сравнению со среднемесячным доходом за последние 12 месяцев, он может потребовать у банка предоставить ему кредитные каникулы на срок до 6 месяцев. По задумке законотворцев, заемщик сам сможет определить дату начала каникул, указав ее в заявлении.

    В этот период гражданин сможет не вносить платежи по кредиту, а финансовые организации не смогут начислять ему за это неустойки, пени, штрафы, взыскивать предметы залога или обращаться к поручителям.

    При этом в рамках одного кредитного договора можно будет воспользоваться кредитными каникулами только один раз. Если договоров несколько, получить отсрочку можно будет по всем. Информация об использовании льготного периода отразится в кредитной истории, но, как утверждают в Совфеде, не ухудшит её.

    Еще одним важным параметром станет размер кредита, позволяющий воспользоваться послаблением. Проект закона предполагает, что этот порог определит правительство РФ.

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