В Госдуму внесли законопроект о кредитных каникулах. Их смогут получить потерявшие более трети дохода

Группа депутатов и сенаторов внесла в Государственную думу законопроект о кредитных каникулах на срок до полугода, которые заемщик сможет потребовать у банка. Об этом 16 сентября сообщает Telegram-канал Совета Федерации.

Согласно документу, если доход гражданина снизился более чем на 30% по сравнению со среднемесячным доходом за последние 12 месяцев, он может потребовать у банка предоставить ему кредитные каникулы на срок до 6 месяцев. По задумке законотворцев, заемщик сам сможет определить дату начала каникул, указав ее в заявлении.