«В тюрьме это значит, что ты нормальный человек». Петербуржец показал всем плохое и оказался под арестом

Петербуржец попался на мелкой краже из продуктового магазина, но основные проблемы ему доставило не это. У него на ноге была татуировка с нацистским символом, за которую ему придется посидеть в камере.



Подробности истории 16 сентября сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Задержали нарушителя три дня назад в магазине на проспекте Стачек. Помимо попытки пронести товары мимо кассы он продемонстрировал всем свою лодыжку со свастикой.

