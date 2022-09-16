«В тюрьме это значит, что ты нормальный человек». Петербуржец показал всем плохое и оказался под арестом

Петербуржец попался на мелкой краже из продуктового магазина, но основные проблемы ему доставило не это. У него на ноге была татуировка с нацистским символом, за которую ему придется посидеть в камере.
Подробности истории 16 сентября сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Задержали нарушителя три дня назад в магазине на проспекте Стачек. Помимо попытки пронести товары мимо кассы он продемонстрировал всем свою лодыжку со свастикой.
Вину мужчина признал полностью и говорил, что «сам испытывает дискомфорт» от такой татуировки. Он объяснил, что в тюремной культуре этот символ означает, что его носитель — «нормальный человек», но в другой культурной среде такая трактовка недопустима. Горожанин обещал исправиться, перестать пить и поменять образ жизни.
Кировский райсуд Петербурга арестовал фигуранта на 15 суток по административной статье о публичной демонстрации нацистской символики.