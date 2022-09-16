Рядом с центром: на Большой Охте появится жилой комплекс бизнес-класса

На Большой Охте появится новый жилой комплекс класса «бизнес» от «Группы ЛСР». Крупнейший строительный холдинг Северо-Запада* приступил к строительству 11 корпусов в квартале между Якорной и Партизанской улицами.

ЖК «ЛСР. Большая Охта» будет занимать участок в 6,63 га. Общая жилая площадь превышает 81 тыс. кв. м. Площадь коммерческих помещений составит почти 13 тыс. кв. м. В жилом комплексе запроектировано 981 машино-место. Высотность домов варьируется от 10 до 12 этажей. Комплекс реализуют в две очереди — первую планируют сдать в 2025 году.



В продажу уже выведен 12-этажный корпус №1 на 154 лота. В нем представлены студии, одно-, двух- и трехкомнатные квартиры, площадь которых колеблется от 20 до 75 кв. метров. Стоимость квадратного метра на данный момент — от 240 тысяч рублей.