Рядом с центром: на Большой Охте появится жилой комплекс бизнес-класса

На Большой Охте появится новый жилой комплекс класса «бизнес» от «Группы ЛСР». Крупнейший строительный холдинг Северо-Запада* приступил к строительству 11 корпусов в квартале между Якорной и Партизанской улицами.
ЖК «ЛСР. Большая Охта» будет занимать участок в 6,63 га. Общая жилая площадь превышает 81 тыс. кв. м. Площадь коммерческих помещений составит почти 13 тыс. кв. м. В жилом комплексе запроектировано 981 машино-место. Высотность домов варьируется от 10 до 12 этажей. Комплекс реализуют в две очереди — первую планируют сдать в 2025 году.
В продажу уже выведен 12-этажный корпус №1 на 154 лота. В нем представлены студии, одно-, двух- и трехкомнатные квартиры, площадь которых колеблется от 20 до 75 кв. метров. Стоимость квадратного метра на данный момент — от 240 тысяч рублей.
Одной из главных «фишек» проекта станет система «умный дом», которая включает в себя автоматическую передачу показаний счетчиков, видеозвонки с домофона, электронные ключи и оформление гостевого доступа через мобильное приложение компании.
Кроме того, жилой комплекс может похвастаться хорошей транспортной доступностью: он расположится в непосредственной близости от центра города, куда можно будет добраться за 5 минут на автомобиле. До ближайшей станции метро «Новочеркасская» — 20 минут пешком.
В шаговой доступности от ЖК — набережная реки Охты, торговый центр и популярный креативный кластер. Что касается социальной инфраструктуры, силами застройщика на территории возведут совмещенную с детским садом школу, а также еще один встроенный детсад. Кроме того, проектом предусмотрен кабинет педиатра.
Концепция благоустройства «ЛСР. Большая Охта» предполагает создание безбарьерной среды и озеленение. В домах по проекту будут устроены колясочные, кладовые и велопарковки. На территории оборудуют зарядные станции для электромобилей, а также зоны отдыха для детей и взрослых.
ПАО «Группа ЛСР», lsrgroup.ru
ЖК «ЛСР. Большая Охта», застройщик — ООО «СЗЛСР.ПРОЕКТ», проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
* По данным Единого ресурса застройщиков.