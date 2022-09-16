Банки отреагировали на снижение ставки ЦБ уменьшением процентов по кредитам

Крупнейшие российские банки отреагировали на снижение ключевой ставки ЦБ с 8 до 7% годовых улучшением условий по кредитам. Первыми об этом заявили Сбер и Альфа-банк.



Сбер с 19 сентября снизит минимальный первоначальный взнос по ипотеке на вторичку с 15 до 10%. Условия будут действовать для всех клиентов, сообщили в банке 16 сентября.

В Альфа-банке снижают проценты по кредитам на любые цели. Кредит наличными можно будет взять по ставке от 4,5%, заём под залог недвижимости — от 4%.