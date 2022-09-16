Банки отреагировали на снижение ставки ЦБ уменьшением процентов по кредитам

Крупнейшие российские банки отреагировали на снижение ключевой ставки ЦБ с 8 до 7% годовых улучшением условий по кредитам. Первыми об этом заявили Сбер и Альфа-банк.
Сбер с 19 сентября снизит минимальный первоначальный взнос по ипотеке на вторичку с 15 до 10%. Условия будут действовать для всех клиентов, сообщили в банке 16 сентября.
В Альфа-банке снижают проценты по кредитам на любые цели. Кредит наличными можно будет взять по ставке от 4,5%, заём под залог недвижимости — от 4%.
В ВТБ пока не торопятся снижать ставки по своим кредитным продуктам. Решение об этом будут принимать позднее, в зависимости от конъюнктуры рынка, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе банка.
«В отличие от прошлого заседания ЦБ РФ в этот раз снижение ключевой ставки было меньшим, поэтому существенных изменений ценовых параметров по розничным кредитам на рынке в ближайшее время мы не ожидаем. При этом снижение ставки до 7% к концу года может привести к некоторому улучшению условий по кредитам. Уже сейчас активность заёмщиков превышает результаты первых шести месяцев года. По нашим прогнозам, продажи ипотеки в России во втором полугодии могут вырасти в 1,5 раза, потребкредитов — на 70%, автокредитов — на треть», — отмечают в ВТБ.
В кредитной организации считают, что банки также могут отреагировать на сегодняшнее решение регулятора снижением ставок по депозитам на 0,25–0,5%.
«До конца года мы прогнозируем уменьшение рыночных ставок по рублевым вкладам до 5,5–6%. По накопительным счетам они остановятся на уровне около 5%. Перспектива дальнейшего снижения доходности депозитов, а также стабилизация экономической ситуации приведут к росту спроса на вклады на более длинные сроки — по нашим оценкам, от года и более», — ожидают в банке.
По итогам года портфель классических рублевых вкладов физлиц в целом по России может увеличиться на 15%, до 32 трлн рублей. «Одновременно вдвое уменьшится доля иностранной валюты в рыночном портфеле классических сбережений — до 10% к концу года», — говорят в ВТБ.