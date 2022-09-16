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    Отстранение российских биатлонистов от международных соревнований продлили

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    Конгресс Международного союза биатлонистов официально продлил отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований.

    Как подчеркнули в официальном сообщении организации 16 сентября, отстранение будет действовать до дальнейшего уведомления.

    За продление санкций проголосовало большинство участников конгресса: «за» высказались 39 человек, и только двое — против, еще пятеро — воздержались. Члены союза от России и Беларуси не участвовали в голосовании.

    Кроме того, конгресс проголосовал за приостановку членства федераций России и Белоруссии. В данном случае «за» высказались 40 человек. Приостановка будет действовать до тех пор, пока Россия и Белоруссия «не продемонстрируют полную приверженность поддержке и продвижению целей и принципов IBU».

    Ранее стало известно, что российская биатлонистка Дарья Виролайнен сменит спортивное гражданство. С нового сезона она может начать выступать за сборную Финляндии.

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