Отстранение российских биатлонистов от международных соревнований продлили

Конгресс Международного союза биатлонистов официально продлил отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований.
Как подчеркнули в официальном сообщении организации 16 сентября, отстранение будет действовать до дальнейшего уведомления.
За продление санкций проголосовало большинство участников конгресса: «за» высказались 39 человек, и только двое — против, еще пятеро — воздержались. Члены союза от России и Беларуси не участвовали в голосовании.
Кроме того, конгресс проголосовал за приостановку членства федераций России и Белоруссии. В данном случае «за» высказались 40 человек. Приостановка будет действовать до тех пор, пока Россия и Белоруссия «не продемонстрируют полную приверженность поддержке и продвижению целей и принципов IBU».
Ранее стало известно, что российская биатлонистка Дарья Виролайнен сменит спортивное гражданство. С нового сезона она может начать выступать за сборную Финляндии.