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    Российская биатлонистка Виролайнен будет выступать за Финляндию

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    Российская биатлонистка Дарья Виролайнен сменит спортивное гражданство. С нового сезона она может начать выступать за сборную Финляндии, сообщает 12 сентября «Мачт ТВ» со ссылкой на бывшего тренера спортсменки Леонида Мякишева.

    «Она с семьей давно там живет, уже и гражданство получили, поэтому, возможно, будет бегать за Финляндию. Да, если у нее будут силы, то она будет выступать за эту сборную, начиная с нового сезона. У Даши в этом году родился ребенок, поэтому до этого она не тренировалась. Конечно, у нее еще есть возможность побегать», — рассказал Мякишев.

    Дарье Виролайнен 33 года. Выступая за сборную России, она дважды занимала личные подиумы на этапах Кубка мира. Сезон-2021/22 биатлонистка пропустила из-за беременности.

    Ранее «Фонтанка» писала о том, что российские спортсмены стали массово менять гражданство.

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