Российская биатлонистка Виролайнен будет выступать за Финляндию

Российская биатлонистка Дарья Виролайнен сменит спортивное гражданство. С нового сезона она может начать выступать за сборную Финляндии, сообщает 12 сентября «Мачт ТВ» со ссылкой на бывшего тренера спортсменки Леонида Мякишева.

«Она с семьей давно там живет, уже и гражданство получили, поэтому, возможно, будет бегать за Финляндию. Да, если у нее будут силы, то она будет выступать за эту сборную, начиная с нового сезона. У Даши в этом году родился ребенок, поэтому до этого она не тренировалась. Конечно, у нее еще есть возможность побегать», — рассказал Мякишев.

