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    Боевые действия на Украине

    В Бердянске убиты заммэра по ЖКХ и его жена, которая готовила референдум

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    В Бердянске (Запорожская область) убили заместителя мэра города по ЖКХ Олега Бойко и его супругу Людмилу. Об этом 16 сентября сообщают местные власти.

    «У своего гаража были убиты заместитель главы Военно-гражданской администрации г. Бердянск по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Олег Бойко и его жена Людмила Бойко, которая возглавляла городскую территориальную избирательную комиссию по проведению референдума», — говорится в телеграм-канале мэрии.

    Там добавили, что детали произошедшего уточняются, однако власти намекнули на то, что преступление совершено «киевским режимом». Граждан, которые располагают информацией о случившемся, просят сообщить об этом полиции.

    Ранее в пятницу под ракетный обстрел попало здание администрации Херсонской ВГА. Замглавы администрации Кирилл Стремоусов говорил об одном погибшем и нескольких раненых. Сегодня же в результате взрыва в кабинете погибли генеральный прокурор Луганской народной республики Сергей Горенко и его заместитель — полковник МВД ЛНР Екатерина Стегленко.

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