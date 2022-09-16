В Бердянске убиты заммэра по ЖКХ и его жена, которая готовила референдум

В Бердянске (Запорожская область) убили заместителя мэра города по ЖКХ Олега Бойко и его супругу Людмилу. Об этом 16 сентября сообщают местные власти.
«У своего гаража были убиты заместитель главы Военно-гражданской администрации г. Бердянск по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Олег Бойко и его жена Людмила Бойко, которая возглавляла городскую территориальную избирательную комиссию по проведению референдума», — говорится в телеграм-канале мэрии.
Там добавили, что детали произошедшего уточняются, однако власти намекнули на то, что преступление совершено «киевским режимом». Граждан, которые располагают информацией о случившемся, просят сообщить об этом полиции.
Ранее в пятницу под ракетный обстрел попало здание администрации Херсонской ВГА. Замглавы администрации Кирилл Стремоусов говорил об одном погибшем и нескольких раненых. Сегодня же в результате взрыва в кабинете погибли генеральный прокурор Луганской народной республики Сергей Горенко и его заместитель — полковник МВД ЛНР Екатерина Стегленко.