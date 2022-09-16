В Бердянске убиты заммэра по ЖКХ и его жена, которая готовила референдум

В Бердянске (Запорожская область) убили заместителя мэра города по ЖКХ Олега Бойко и его супругу Людмилу. Об этом 16 сентября сообщают местные власти.



«У своего гаража были убиты заместитель главы Военно-гражданской администрации г. Бердянск по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Олег Бойко и его жена Людмила Бойко, которая возглавляла городскую территориальную избирательную комиссию по проведению референдума», — говорится в телеграм-канале мэрии.

