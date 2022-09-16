Стали известны подробности о взрыве в Генпрокуратуре ЛНР. Погиб не только прокурор, но и его заместитель

В результате взрыва в здании Генпрокуратуры Луганской народной республики погиб не только глава ведомства Сергей Горенко, но и его заместитель — полковник МВД ЛНР Екатерина Стегленко. Об этом 16 сентября сообщает «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы. Позднее гибель обоих руководителей ведомства подтвердил глава ЛНР Леонид Пасечник.

По данным информагентства, взрыв произошёл в кабинете генпрокурора. Предварительно уточняется, что речь идёт о самодельном взрывном устройстве. Это основная версия, пояснили в экстренных службах.

