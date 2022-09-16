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    Генпрокурор ЛНР погиб в результате взрыва

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    Генеральный прокурор Луганской Народной Республики Сергей Горенко погиб в результате взрыва в здании ведомства в центре Луганска. О смертельном ранении генпрокурора 16 сентября со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает «Интерфакс».

    «По предварительным данным, генпрокурор ЛНР Сергей Горенко скончался от полученных ранений в результате взрыва в его кабинете», — уточнил собеседник агентства.

    Ранее появилась информация, что Горенко ранен. Телеграм-каналы сообщали, что ему оторвало руку.

    «Фонтанка» писала, что взрыв в здании Генпрокуратуры ЛНР произошёл днём 16 сентября. На кадрах, которые выложили очевидцы, видно, что выбило стёкла на третьем этаже здания. Сотрудников прокуратуры эвакуировали. Район оцеплен силовиками. Информация о пострадавших в настоящий момент уточняется.

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