Генпрокурор ЛНР погиб в результате взрыва

Генеральный прокурор Луганской Народной Республики Сергей Горенко погиб в результате взрыва в здании ведомства в центре Луганска. О смертельном ранении генпрокурора 16 сентября со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает «Интерфакс».



«По предварительным данным, генпрокурор ЛНР Сергей Горенко скончался от полученных ранений в результате взрыва в его кабинете», — уточнил собеседник агентства.



Ранее появилась информация, что Горенко ранен. Телеграм-каналы сообщали, что ему оторвало руку.

