«Не прижимайся, не в постели». Водитель «Лады» на Ивановской не последовал своему же совету

Петербургские дороги утром 16 сентября были загружены на 5 баллов — на балл меньше, чем накануне. Но водители находили друг друга даже на свободных дорогах. В Невском районе наблюдали курьез.



На перекрестке улицы Седова с Ивановской улицей LADA Kalina врезалась сзади в фургон, воткнувшись под кузов почти по лобовое стекло, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». Иронично, что на заднем бампере «Калины» наклеена надпись: «Не прижимайся, не в постели!»