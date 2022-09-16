«Не прижимайся, не в постели». Водитель «Лады» на Ивановской не последовал своему же совету

Петербургские дороги утром 16 сентября были загружены на 5 баллов — на балл меньше, чем накануне. Но водители находили друг друга даже на свободных дорогах. В Невском районе наблюдали курьез.
На перекрестке улицы Седова с Ивановской улицей LADA Kalina врезалась сзади в фургон, воткнувшись под кузов почти по лобовое стекло, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». Иронично, что на заднем бампере «Калины» наклеена надпись: «Не прижимайся, не в постели!»
На Малом проспекте В. О., напротив дома 58, столкнулись два легковых автомобиля, пишет участник группы Арсений. Судя по кадрам с места ДТП, удар был неслабый, и синий автомобиль серьезно повредил себе переднюю часть о малолитражку, вытолкнув ту на встречную полосу. Обломки при этом валяются на дороге в нескольких метрах от машин.
Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
А на улице Есенина легковой автомобиль BMW подбил очередной автобус, сообщает в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» Андрей.
Самыми загруженными улицами утром были проспект Славы и Народная улица к Московскому, проспект Культуры и Тихорецкий проспект в центр и Московское шоссе в обе стороны — на них собрались 7-балльные заторы. Напомним, что с 18 сентября на Славы и Ивановской станет еще плотнее: на Невском путепроводе будут перекладывать асфальт.
Крупнейшими пробками утром 16 сентября отметились:
- Приморское шоссе — 6,3 км от станции Морская до 1-го Лахтинского моста;
- внутреннее кольцо КАД — 4,8 км от Мурманского шоссе до Октябрьской набережной;
- Мурманское шоссе и Народная улица — 4,2 км от КАД до Володарского моста;
- Московское шоссе — 3,9 км от АЗС Газпромнефть до поворота к заводу Foxconn;
- Пулковское шоссе — 3,7 км от площади Победы до КАД.