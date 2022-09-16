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    Невский путепровод сузят для замены асфальта

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    Фото: СПб ГБУ «Мостотрест»
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    Дорожный ремонт до конца сентября добавит пробок на границе Невского и Фрунзенского районов Петербурга. Ограничения ждут один из напряженных участков дорог — Невский путепровод.

    С 1:00 18 сентября до 23:00 30 сентября будет ограничено движение транспорта на Невском путепроводе, проходящем над путями станции Сортировочная-Московская и соединяющем проспект Славы и Ивановскую улицу, сообщает 16 сентября пресс-служба СПб ГБУ «Мостотрест». Там заменят асфальтобетонное покрытие. Работы будут проводить поэтапно — по одной полосе.

    Фото: СПб ГБУ «Мостотрест»
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    Учитывая, что на проспекте Славы, Невском путепроводе и Ивановской улице в часы пик регулярно скапливаются пробки, водителям стоит заранее планировать маршрут во время ограничений.

    Фото: СПб ГБУ «Мостотрест»
    Фото: СПб ГБУ «Мостотрест»

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