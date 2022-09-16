Невский путепровод сузят для замены асфальта

Дорожный ремонт до конца сентября добавит пробок на границе Невского и Фрунзенского районов Петербурга. Ограничения ждут один из напряженных участков дорог — Невский путепровод.
С 1:00 18 сентября до 23:00 30 сентября будет ограничено движение транспорта на Невском путепроводе, проходящем над путями станции Сортировочная-Московская и соединяющем проспект Славы и Ивановскую улицу, сообщает 16 сентября пресс-служба СПб ГБУ «Мостотрест». Там заменят асфальтобетонное покрытие. Работы будут проводить поэтапно — по одной полосе.
Учитывая, что на проспекте Славы, Невском путепроводе и Ивановской улице в часы пик регулярно скапливаются пробки, водителям стоит заранее планировать маршрут во время ограничений.